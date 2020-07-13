2020-07-13T14:04:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Андрей Макаревич, Лявон Вольский, Леонид Парфенов. Известные люди прочитают роман писателя из Минска Саши Филипенко

Проект «Солидарные чтения» Саша анонсировал в день своего 36-летия
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Писатель Cаша ФилипенкоПисатель Cаша ФилипенкоФото: Татьяна МАТУСЕВИЧ
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- Пятнадцать лет назад, почувствовав себя бывшим сыном, я оставил родной город и отправился в путешествие, которое, надеюсь, однажды закончится в Минске. Промежуточным результатом этого пути стал мой первый роман «Бывший сын», а результатом работы последнего месяца - вот это видео, - написал в Фейсбуке Саша Филипенко и опубликовал тизер проекта «Солидарные чтения» - известные люди будут читать роман Филипенко «Бывший сын».

Прочитают несколько глав музыканты Лявон Вольский, Андрей Макаревич, Андрусь Такинданг, Ксения Жукова и Артем Лукьяненко из группы NaviBand, Анна Шаркунова, режиссер Владимир Щербань, журналисты Леонид Парфенов, Катерина Гордеева, писательница Людмила Улицкая, поэтесса Вера Полозкова и другие.

- Сегодня я очень признателен всем, кто меня поздравляет, и всем, кто последние недели трудился над этим проектом. Быть в этой компании и кампании - великая привилегия! В общем, если хотите сделать мне приятно - посмотрите этот короткий ролик и присоединяйтесь к нам 19 июля! - написал Саша.

Каждый день планируют выкладывать по две главы романа.

- Подписывайтесь на канал «Бывший сын», слушайте роман, - говорит в тизере Саша Филипенко. - Возможно, это поможет нам понять, что же происходит в Беларуси последние 10 лет.

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