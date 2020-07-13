«Насчитали 156 тысяч рублей налога»: католики просят, чтобы Лукашенко передал Красный костел в собственность епархии

Католики просят Лукашенко, чтобы он передал Красный костел в собственность епархии. Фото: Ekskursii.by

В Минске начали собирать подписи в поддержку обращения к главе государства

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Католики просят Александра Лукашенко, чтобы он передал Красный костел в собственность епархии. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Запад».

В воскресенье, 12 июля, ксендз Красного костела Станислав Станевский во время проповеди сообщил прихожанам, что за полгода костел задолжал государству 156 тысяч белорусских рублей.

«Костел никогда не принадлежал государству. И мы хотим, чтобы президент отдал его (Красный костел. - Ред.) нашей епархии», - подчеркнул Станевский.

Он призвал прихожан участвовать в сборе подписей в поддержку обращения к Лукашенко, ведь «чем больше нас будет, тем будет лучше».

«В Мингорисполкоме нам выставили плату за амортизацию костела и налоги за пользование землей в сумме около 13 тыс. в месяц. Вы можете себе представить, какая это сумма?» - отметил ксендз.

По словам Станевского, он не понимает, почему костел должен платить деньги государству.

«Мы должны платить за то, что молимся? Костел строился для того, чтобы мы в нем прославляли Бога. Я просто не знаю, как это все назвать. У меня нет слов», - заявил ксендз Красного костела.