2020-07-13T14:27:37+03:00
Минск
КП Беларусь

«Чтобы не было этих темно-зеленых «тюремных» стен». Минчане смогут выбирать, в какой цвет покрасят их подъезд

Вероятно, подъезды станут более яркими
Настасья КОРСАК
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Пока что большинство минских подъездов выглядит такПока что большинство минских подъездов выглядит такФото: Святослав ЗОРКИЙ
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О том, что подъездам пора стать ярче, сказал зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий. Он считает, что к выбору краски для подъездов стоит относиться внимательнее.

- Возможно, стоит подобрать определенный набор оттенков краски, которую будут предлагать жильцам на выбор при ремонте подъездов, чтобы не было этих темно-зеленых «тюремных» стен, - приводит слова Дороховича информационное агентство «Минск-новости».

Ремонт подъездов, как и всех мест общего пользования в многоквартирных домах, оплачивают сами жильцы. В планах на 2020-й отремонтировать 1841 подъезд. Всего в Минске 23 876 подъездов.

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«Чтобы не было этих темно-зеленых «тюремных» стен». Минчане смогут выбирать, в какой цвет покрасят их подъезд
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