Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 июля 2020 года: 182 заболели COVID-19, 112 выздоровели и 4 умерли за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 июля 2020 года Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 июля 2020 года

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Минздрав поделился новой статистикой. По официальным данным на 13 июля, за все время выздоровели и выписаны 55 492 пациента. Это значит, что прирост выздоровевших за сутки составил 112 человек. Но заболевших пока все еще больше: зарегистрированы 65 114 человек с положительным тестом на коронавирус (+182 человека за сутки). Количество смертей остается на том же уровне, что и всегда: за сутки умерли 4 человека, а всего цифра летальных исходов - 468.

- С рядом хронических заболеваний, - традиционно сообщает об умерших Минздрав.

За все время в Беларуси провели 1 141 580 тестов на коронавирус.