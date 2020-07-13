В штабе Цепкало рассказали, почему 94,36% подписей забраковали в избиркомах: «Дату поставил не тот человек»

В штабе Цепкало рассказали, почему 94,36% подписей забраковали в избиркомах Фото: Павел МАРТИНЧИК

Об этом сообщил представитель штаба Цепкало Сергей Лавренкин на своей странице в Facebook

Изменить размер текста: A A

В штабе Валерия Цепкало рассказали, по какой причине в избиркомах 94,36% подписей забраковали в избиркомах. Дело все в том, что дата была поставлена не тем человеком, который оставил свою подпись.

«Это может означать лишь одно: подписи были собраны идельно и невозможно было ни к чему придраться», - отметил представитель штаба Цепкало Сергей Лавренкин на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, что у экс-главы ПВТ Валерия Цепкало засчитали только 75 249 подписей, из поданных 160 тысяч. В штабе заявили, что будут бороться за каждую отбракованную подпись.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Никогда еще не было такого массового отбраковывания подписей на президентских выборах». Юрист о проверке подписных листов за Бабарико и Цепкало.

Десятки тысяч автографов за потенциальных кандидатов ушли в мусорку. (подробности)

«Трудно комментировать с позиции здравого смысла»: претенденты на президентский пост о том, что ЦИК насчитал больше подписей, чем они сдали.

ЦИК проверил подписи избирателей. У Валерия Цепкало из 160 тысяч действительными признали только 75 тысяч, у Дмитриева из 107 тысяч только 159 забраковали. (подробности)