2020-07-13T15:20:26+03:00
Общество
КП Беларусь

В штабе Цепкало рассказали, почему 94,36% подписей забраковали в избиркомах: «Дату поставил не тот человек»

Об этом сообщил представитель штаба Цепкало Сергей Лавренкин на своей странице в Facebook
ИННА КОРСАК
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В штабе Цепкало рассказали, почему 94,36% подписей забраковали в избиркомахВ штабе Цепкало рассказали, почему 94,36% подписей забраковали в избиркомахФото: Павел МАРТИНЧИК
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В штабе Валерия Цепкало рассказали, по какой причине в избиркомах 94,36% подписей забраковали в избиркомах. Дело все в том, что дата была поставлена не тем человеком, который оставил свою подпись.

«Это может означать лишь одно: подписи были собраны идельно и невозможно было ни к чему придраться», - отметил представитель штаба Цепкало Сергей Лавренкин на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, что у экс-главы ПВТ Валерия Цепкало засчитали только 75 249 подписей, из поданных 160 тысяч. В штабе заявили, что будут бороться за каждую отбракованную подпись.

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