Берегите детей! СК показал, как выглядит удочка, которой ребенок зацепил высоковольтный кабель

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Следственный комитет проводит проверки по фактам гибели и травмирования детей.

Днем 11 июля в Осиповичах 13-летний мальчик собирался с другом на рыбалку. Когда парни проходили по платформе, один из них зацепил удочкой высоковольтный кабель. У ребенка - электротравма и ожоги 40% тела. Мальчика забрали в ожоговый центр в Минске. Следственный комитет показал, как выглядит удочка. Без подписи вряд ли бы получилось угадать, что это она.

Это лишь одна история, в которой пострадал ребенок. Следственный комитет проводит проверку и рассказывает, что несчастные случаи с детьми происходят каждый день. Вечером 10 июля четырехлетний мальчик из Пинска получил ожоги, когда его папа разжигал мангал около дома. Ребенок в больнице. 11 июля 10-летний мальчик с 8-летней сестрой и взрослыми пошли к реке. Мальчик утонул. Ни ребенок, ни взрослые, которые пытались его спасти, не умели плавать. 12 июля 7-летний мальчик залез на деревянный забор, не удержал равновесие и упал, ударившись животом о выступающий пень. Ребенок в больнице с тяжкими телесными повреждениям. В тот же день в Новогрудском районе две несовершеннолетние девушки решили искупаться в озере. Одна девушка утонула, вторая в больнице.

Следственный комитет просит быть осторожными, беречь себя и детей.