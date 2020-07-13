2020-07-13T15:59:32+03:00
Общество
КП Беларусь

С начала президентской кампании в Беларуси были задержаны 703 человека

Правозащитники сообщают, что 24 человека признаны политзаключенными
ИННА КОРСАК
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С начала президентской кампании в Беларуси было задержано более 703 человекаС начала президентской кампании в Беларуси было задержано более 703 человекаФото: Святослав ЗОРКИЙ
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С начала президентской кампании в Беларуси были задержаны 703 человека. Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс-Запад.

Правозащитники сообщили, что из них 24 человека признаны политическими заключенными, 252 оштрафованы, 129 подвергнуты админарестам.

Также правозащитники заявили, что условия избирательной кампании не отвечают международным стандартам проведения честных демократических выборов, которые основаны на принципах конкурентной политборьбы.

«На наш взгляд, один из кандидатов в президенты уже начал агитационную кампанию», - подчеркнули правозащитники.

Напомним, что ранее правозащитники признали политзаключенными экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, членов инициативной группы Бабарико Светлану Купрееву и Владимира Дударева, блогера Сергея Тихановского и других.

Выборы президента пройдут в Беларуси 9 августа.

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