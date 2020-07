Parimatch запускает турнир с призовым фондом 13 500 рублей

Изменить размер текста: A A

Только до 26 июля включительно Parimatch совместно с провайдером Playson предлагает поучаствовать в турнире с призовым фондом 13 500 рублей. Сумма будет распределена между участниками в соответствии с набранными баллами.

Минимальная ставка - всего 1 рубль 40 копеек. Для активации квеста необходимо сделать не менее 30 спинов, полученные выигрыши идут в зачет прогресса в квесте. Больше ставок - больше бонус!

Предложение распространяется на игры в слотах провайдера Playson, среди которых Book of Gold, Crystal Land, Legend of Cleopatra, Solar Queen, Rise of Egypt, Mighty Africa и многие другие.

Участие доступно для клиентов онлайн-казино Parimatch.

Честная игра, выигрыши и гарантированные выплаты в первом и единственном легальном онлайн-казино Parimatch.