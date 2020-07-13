2020-07-13T16:33:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Первый заместитель МВД Геннадий Казакевич: Предвыборная кампания проходит в условиях серьезного информационного давления

Глава МВД добавил, что интернет-ресурсы широко используют для вброса фейковых новостей, которые разжигают недовольство людей
ИННА КОРСАК
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В МВД рассказали, что предвыборная кампания проходит в условиях серьезного информационного давления. Фото: sputnik.byВ МВД рассказали, что предвыборная кампания проходит в условиях серьезного информационного давления. Фото: sputnik.by
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На YоuTube-канале МВД Беларуси 13 июля прошла онлайн-конференция под названием «Telegram-угрозы: кто за ними стоит и кому выгодна дестабилизация в обществе». Во время прямого эфира первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил, что в 2020 году «предвыборная кампания происходит в условиях серьезного информационного давления».

«Для создания негативных инфоповодов, различного запугивая людей, которые поддерживают государство и действующую власть, для регулярного вброса фейковых новостей широко используются интернет-ресурсы», - отметил Казакевич.

По мнению Казакевича, подготовка незаконных акций и вербовка новых пользователей осуществляется через известные мессенджеры - Telegram и Viber. Те же, кто настроен более радикально, ведут индивидуальные видеоблоги на YouTube.

То, что на данный момент происходит в стране, по словам Геннадия Казакевича, является частью политической технологии, которая направлена на дестабилизацию ситуации. Казакевич добавил, что одним из элементов технологии является негативное воздействие в инфополе, цель которого - подорвать авторитет и очернить конкретных должностных лиц и представителей органов власти.

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Первый заместитель МВД Геннадий Казакевич: Предвыборная кампания проходит в условиях серьезного информационного давления
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