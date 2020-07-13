2020-07-13T17:03:10+03:00
Общество
КП Беларусь

В МВД рассказали, что их сотрудники подверглись травле в интернете после майских событий в Гродно

За оскорбления и угрозы уже было возбуждено три уголовных дела, а еще 30 остаются на рассмотрении
ИННА КОРСАК
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В МВД рассказали, что их сотрудники подверглись травле в интернете, после майских событий в Гродно. Фото: belta.byВ МВД рассказали, что их сотрудники подверглись травле в интернете, после майских событий в Гродно. Фото: belta.by
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Во время онлайн-конференции, которая прошла 13 июля, на YouTube-канале МВД сообщили, что из-за майских событий в Гродно сотрудники МВД подверглись травле в интернете.

Геннадий Казакевич рассказал, что ситуацию долго анализировали, проверяли факты, устанавливали лиц, которые были причастны к угрозам, клевете и оскорбительным сообщениям в интернете.

«У событий, которые произошли в Гродно 29 мая, есть и обратная сторона. Несколько сотрудников МВД вместе со своими семьями подверглись жестокой травле в интернете», - сообщил первый замминистра.

В эфире продемонстрировали скриншоты сообщений с оскорблениями, которые были отправлены жене одного из сотрудников МВД.

«Единственное, что могут эти люди, - мерзко и подло угрожать и оскорблять наших сотрудников и членов их семей», - заявил Казакевич.

Казакевич также рассказал, что за подобные оскорбления и угрозы уже было возбуждено три уголовных дела, а еще 30 остаются на рассмотрении.

«Анонимность в интернете не защитит диванных троллей от ответственности», - подчеркнул Казакевич.

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