2020-07-13T17:31:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Госпогранкомитете считают, что найденный мертвым пограничник совершил суицид

У погибшего в Браславе 36-летнего мужчины осталась жена и двое детей
Надежда БУТОВИЧ
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Следователи считают, что погибший прапорщик свел счеты с жизнью сам.Следователи считают, что погибший прапорщик свел счеты с жизнью сам.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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О том, что в Браславе в собственном доме был обнаружен мертвым военнослужащий, написала БелТА со ссылкой на пресс-службу Государственного погранкомитета.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 12 июля. Утром по месту жительства был найден мертвым 36-летний старший прапорщик. Как уточнили в ГПК, на теле погибшего были обнаружены следы самоубийства.

- Погибший был военнослужащим погранслужбы Полоцкого отряда. У мужчины осталась жена и двое детей. На службе он имел положительную характеристику, - пояснили в пресс-службе.

На месте происшествия работали следователи, назначен ряд экспертиз. Окончательную версию гибели следствие сообщит после завершения расследования.

В командовании ГПК и Полоцком погранотряде выразили соболезнования родственникам и близким погибшего мужчины.

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