2020-07-13T18:04:41+03:00
Общество
КП Беларусь

В МВД ответили, в каких случаях силовики могут прийти домой к тем, кто подписался на телеграм-каналы

Геннадий Казакевич сообщил, что за подписку на телеграм-каналы в нашей стране не предусмотрена ни административная, ни уголовная ответственность. Человек просто должен нести ответственность за свои слова
ИННА КОРСАК
Поделиться:
В МВД ответили, в каких случаях силовики могут прийти домой к тем, кто подписался на Телеграм-каналы. Фото: telegram-online.ruВ МВД ответили, в каких случаях силовики могут прийти домой к тем, кто подписался на Телеграм-каналы. Фото: telegram-online.ru
Изменить размер текста:

На YouTube-канале МВД 13 июля состоялась онлайн-конференция под названием «Telegram-угрозы: кто за ними стоит и кому выгодна дестабилизация в обществе». Во время прямого эфира первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич рассказал, в каких случаях силовики могут прийти к тем, кто подписался на телеграм-каналы.

«Должен сообщить, что в нашей стране не предусмотрена ни административная, ни уголовная ответственность за подписку. Но важно отметить, что человек обязан нести ответственность за свои слова, в том числе и за призывы к массовым беспорядкам. Именно на это и реагирует милиция в интернете», - отметил Казакевич.

Во время прямого эфира показали видео, в котором задержанный администратор телеграм-канала «Армия с народом» Сергей Я. говорит о том, что он осознает свою вину и обещает, что подобного больше не повторится.

«Цель группы - вывод людей по примеру 2010 года. Но я призывал именно к мирному решению вопроса. Комментарии людей, которые призывали к насилию, я удалял», - сообщил Сергей Я.

После просмотра видео Геннадий Казакевич отметил, что на данный момент проводится доследственная проверка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ПВТ выпустил справочник со всей информацией для абитуриентов, которые хотят учиться в IT
«Мы видим снижение количества новых случаев коронавируса в Беларуси. Но расслабляться нельзя»: представитель ВОЗ передал маски и костюмы для медиков
Муж-тиран, избивая супругу, признался в убийстве семьи пенсионеров в 2012 году
Штаб Цепкало подал в ЦИК жалобу на работу территориальных комиссий
В МВД ответили, в каких случаях силовики могут прийти домой к тем, кто подписался на телеграм-каналы
В Госпогранкомитете считают, что найденный мертвым пограничник совершил суицид
В МВД рассказали, что их сотрудники подверглись травле в интернете после майских событий в Гродно
Первый замглавы МВД Геннадий Казакевич: Предвыборная кампания проходит в условиях серьезного информационного давления
С начала президентской кампании в Беларуси были задержаны 703 человека
Берегите детей! СК показал, как выглядит удочка, которой ребенок зацепил высоковольтный кабель
В штабе Цепкало рассказали, почему 94,36% подписей забраковали в избиркомах: «Дату поставил не тот человек»