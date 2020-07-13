В МВД ответили, в каких случаях силовики могут прийти домой к тем, кто подписался на Телеграм-каналы. Фото: telegram-online.ru

Геннадий Казакевич сообщил, что за подписку на телеграм-каналы в нашей стране не предусмотрена ни административная, ни уголовная ответственность. Человек просто должен нести ответственность за свои слова

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На YouTube-канале МВД 13 июля состоялась онлайн-конференция под названием «Telegram-угрозы: кто за ними стоит и кому выгодна дестабилизация в обществе». Во время прямого эфира первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич рассказал, в каких случаях силовики могут прийти к тем, кто подписался на телеграм-каналы.

«Должен сообщить, что в нашей стране не предусмотрена ни административная, ни уголовная ответственность за подписку. Но важно отметить, что человек обязан нести ответственность за свои слова, в том числе и за призывы к массовым беспорядкам. Именно на это и реагирует милиция в интернете», - отметил Казакевич.

Во время прямого эфира показали видео, в котором задержанный администратор телеграм-канала «Армия с народом» Сергей Я. говорит о том, что он осознает свою вину и обещает, что подобного больше не повторится.

«Цель группы - вывод людей по примеру 2010 года. Но я призывал именно к мирному решению вопроса. Комментарии людей, которые призывали к насилию, я удалял», - сообщил Сергей Я.

После просмотра видео Геннадий Казакевич отметил, что на данный момент проводится доследственная проверка.