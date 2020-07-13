Штаб Цепкало подал в ЦИК жалобу на работу территориальных комиссий

Валерия Цепкало не зарегистрировали в кандидаты в президенты, потому что достоверными признано менее 76 тысяч подписей Фото: Павел МАРТИНЧИК

Из 200 с лишним тысяч подписей достоверными признали более 75 тысяч

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13 июля штаб Валерия Цепкало подал в ЦИК жалобу на работу территориальных комиссий. Причина в том, что были забракованы больше половины подписей за потенциального кандидата.

-Была направлена жалоба на территориальные комиссии в адрес руководства Центризбиркома вместе с более чем тысячью заявлений от граждан, подписи которых были признаны недействительными, - сообщил руководитель инициативной группы Цепкало Андрей Ланкин на пресс-конференции в понедельнике.

Когда в штабе стало известно, что подписи признали недействительными, в течение 48 часов штаб собрал электронные заявления от тех, кто подписался. За 5 дней было собрано более 50 тыс. заявлений.

- В четверг руководство ЦИК предоставило нам возможность ознакомиться с результатами работы территориальных комиссий. Итогом работы штаба в течение трех дней является фиксация огромного числа нарушений в работе ТИКов и ясное понимание того, что в отказе регистрации Цепкало кандидатом в президенты нет никакой правовой основы, - сказал Ланкин.

По словам Валерия Цепкало, ЦИК и территориальные комиссии признают, что подписи ставили реальные люди, а претензии территориальных избирательных комиссий в том, что даты, по их версии, ставили не те люди, которые расписывались.

Инициативная группа Цепкало собрала в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты более 200 тыс. подписей, в избиркомы сдали 160 тысяч. Достоверными ЦИК признал более 75 тысяч.