2020-07-13T18:07:18+03:00
Политика
КП Беларусь

Штаб Цепкало подал в ЦИК жалобу на работу территориальных комиссий

Из 200 с лишним тысяч подписей достоверными признали более 75 тысяч
Настасья КОРСАК
Поделиться:
Валерия Цепкало не зарегистрировали в кандидаты в президенты, потому что достоверными признано менее 76 тысяч подписейВалерия Цепкало не зарегистрировали в кандидаты в президенты, потому что достоверными признано менее 76 тысяч подписейФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

13 июля штаб Валерия Цепкало подал в ЦИК жалобу на работу территориальных комиссий. Причина в том, что были забракованы больше половины подписей за потенциального кандидата.

-Была направлена жалоба на территориальные комиссии в адрес руководства Центризбиркома вместе с более чем тысячью заявлений от граждан, подписи которых были признаны недействительными, - сообщил руководитель инициативной группы Цепкало Андрей Ланкин на пресс-конференции в понедельнике.

Когда в штабе стало известно, что подписи признали недействительными, в течение 48 часов штаб собрал электронные заявления от тех, кто подписался. За 5 дней было собрано более 50 тыс. заявлений.

- В четверг руководство ЦИК предоставило нам возможность ознакомиться с результатами работы территориальных комиссий. Итогом работы штаба в течение трех дней является фиксация огромного числа нарушений в работе ТИКов и ясное понимание того, что в отказе регистрации Цепкало кандидатом в президенты нет никакой правовой основы, - сказал Ланкин.

По словам Валерия Цепкало, ЦИК и территориальные комиссии признают, что подписи ставили реальные люди, а претензии территориальных избирательных комиссий в том, что даты, по их версии, ставили не те люди, которые расписывались.

Инициативная группа Цепкало собрала в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты более 200 тыс. подписей, в избиркомы сдали 160 тысяч. Достоверными ЦИК признал более 75 тысяч.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ПВТ выпустил справочник со всей информацией для абитуриентов, которые хотят учиться в IT
«Мы видим снижение количества новых случаев коронавируса в Беларуси. Но расслабляться нельзя»: представитель ВОЗ передал маски и костюмы для медиков
Муж-тиран, избивая супругу, признался в убийстве семьи пенсионеров в 2012 году
Штаб Цепкало подал в ЦИК жалобу на работу территориальных комиссий
В МВД ответили, в каких случаях силовики могут прийти домой к тем, кто подписался на телеграм-каналы
В Госпогранкомитете считают, что найденный мертвым пограничник совершил суицид
В МВД рассказали, что их сотрудники подверглись травле в интернете после майских событий в Гродно
Первый замглавы МВД Геннадий Казакевич: Предвыборная кампания проходит в условиях серьезного информационного давления
С начала президентской кампании в Беларуси были задержаны 703 человека
Берегите детей! СК показал, как выглядит удочка, которой ребенок зацепил высоковольтный кабель
В штабе Цепкало рассказали, почему 94,36% подписей забраковали в избиркомах: «Дату поставил не тот человек»