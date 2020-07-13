Муж-тиран, избивая супругу, признался в убийстве семьи пенсионеров в 2012 году

Мужчина сознался, что убил пенсионеров, и рассказал, как это произошло. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Трагедия произошла в одной из деревень в Быховском районе летом 2012 года. В июле в собственном доме были обнаружены до смерти забитыми пожилые супруги, 77-летняя сельчанка и ее 79-летний муж. Сначала в убийстве заподозрили их сына, 42-летнего мужчины, он и сам считал, что, наверное, убил в пьяной агонии родителей, но это оказалось не так. Подробности сообщила пресс-служба УСК по Могилевской области.

Когда погибших мужчину и женщину обнаружили очевидцы, выяснилось, что убийца напал ночью. Их сын был в тот момент мертвецки пьян, а на утро, обнаружив трупы родителей и увидев в зеркало свое избитое лицо, решил, что это он в драке забил до смерти и мать, и отца.

- Несмотря на то, что сельчанин фактически признал свою вину, собранных по делу данных не было достаточно для категоричных выводов о том, что сын убил родителей. В отношении мужчины уголовное преследование было прекращено, - пояснили в пресс-службе.

Расследование «замерло» на долгих восемь лет, когда получило неожиданное продолжение.

В мае 2020 года в милицию позвонила сельчанка из Кличевского района. Она заявила, что 26-летний муж неоднократно избивал ее в пьяном угаре, но в этот раз еще кричал, что убьет, приговаривая, что сделает этот так же легко, как убил супругов-пенсионеров.

Убийца забил до смерти пожилых супругов, нанося удары руками и ногами. Фото: УСК по Могилевской области.

- Производство по уголовному делу было возобновлено. По подозрению в совершении двойного убийства был задержан названный 26-летний уроженец Быховского района, который в 2012 году был односельчанином погибших. Во время допроса, он во всем сознался, - уточнили в УСК.

Мужчина рассказал, что в ту роковую ночь был в доме убитых. Накануне он поссорился с их сыном, а вечером пришел, чтобы «до конца разобраться». Кулаками он затолкал мужчину из подъезда в квартиру, нанес несколько ударов от чего тот потерял сознание и упал прямо в коридоре. На брань выбежала сначала мать-пенсионерка: «Зачем сына трогаешь?!» - он ударил ее несколько раз в голову. Затем руками и ногами продолжил избивать женщину и ее престарелого супруга.

- На месте преступления он рассказал и указал, как все происходило. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве двух престарелых лиц, совершенное с особой жестокостью. Он помещен под стражу, назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, - добавили правоохранители.

Расследование продолжается.

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