«Мы видим снижение количества новых случаев коронавируса в Беларуси. Но расслабляться нельзя»: представитель ВОЗ передал маски и костюмы для медиков

ВОЗ вместе с ЕС отправили в Беларусь средства индивидуальной защиты. Общая помощь составила более 3,6 миллионов СИЗ, которые направили по всем регионам

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О том, что в медучреждения Минщины распределены средства индивидуальной защиты - помощь, закупленная ВОЗ на средства Евросоюза, написал БелаПАН.

Церемония передачи гуманитарной помощи проходила на базе областного Минского противотуберкулезного диспансера, стационар которого был перепрофилирован под пациентов с «ковидом». В мероприятии участвовали также Дирк Шубель, глава представительства ЕС в Беларуси, и Батыр Бердыклычев, представитель ВОЗ.

- Поставленные СИЗ - часть от общей поставки в 3,6 миллиона единиц СИЗ, прибывших в Беларусь в конце июня. Средства индивидуальной защиты распределили по всем регионам Беларуси, - пояснил Шубель.

Далее еврочиновник напомнил, что вирус все еще не побежден и во время пандемии важно продолжать демонстрировать и объединять совместные усилия в борьбе с ним. Также он уточнил, что поставки СИЗ для медиков состоялись, кроме Беларуси, и во все другие страны Восточного партнерства. Гуманитарные грузы получили врачи в Армении, Азербайджане, Грузии, Молдове и Украине.

- Еще нами оказывается нашим странам-соседкам и экспертно-консультативная помощь. Наши уроки, ошибки, совместные решения позволят в итоге найти методы борьбы с вирусом, - заверил глава представительства ЕС в Беларуси.

По словам представителя ВОЗ, от организации и ЕС Минская область получила более 455 тысяч СИЗ, в том числе, 300 тысяч медицинских масок, 133 тысячи респиратором, 6 тысяч защитных очков, столько же лицевых щитков и 10,5 тысячи медицинских халатов.

- В последнее время наблюдается стабилизация и снижение количества новых случаев коронавируса в Беларуси. Однако нельзя расслабляться, ситуация с COVID-19 не пройдена. Во многих странах мы видим, что эпидемия может вернуться и идти на подъем. Защита медицинских работников является главным приоритетом, чтобы они и дальше могли выполнять свою работу в более безопасных условиях, - резюмировал Бердыклычев.

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