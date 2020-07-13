2020-07-13T19:35:25+03:00
Общество
КП Беларусь

ПВТ выпустил справочник со всей информацией для абитуриентов, которые хотят учиться в IT

Гид для будущих студентов называется «ИТ-абитуриент 2020» и содержит самую актуальную информацию
Надежда БУТОВИЧ
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Информацию для справочника предоставили даже резиденты Парка высоких технологий. Фото: park.by.Информацию для справочника предоставили даже резиденты Парка высоких технологий. Фото: park.by.
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О том, что в Парке высоких технологий выпустили ежегодный электронный справочник для абитуриентов-IT, проинформировала пресс-служба Парка на официальном сайте.

В гиде в электронном формате содержится вся актуальная на 2020 год информация. Справочник будет полезен абитуриентам, которые хотят учиться по специальностям, связанным с IT, в белорусских вузах, как минских, так и региональных.

Кроме информации с описанием ИТ-специальностей - планы приема на 2020 год, проходные баллы прошлых лет, стоимость платного обучения, данные по распределению выпускников и другая важная информация.

- Ежегодно в ИТ-отрасли появляются все новые направления, технологии, специализации - любой абитуриент может растеряться. Поэтому в справочнике мы специально выделили дюжину самых распространенных на сегодня профессий в ИТ, - добавили в пресс-службе.

Кроме того, составители справочника проинтервьюировали резидентов белорусского Парка высоких технологий, чтобы узнать: «Каких специалистов IT не хватает на рынке труда? Какие профессии в IT будут востребованы через 4 года? Как попасть на работу в ПВТ после окончания университета?» и так далее.

Скачать справочник можно на сайте ПВТ.

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