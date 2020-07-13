Уходил с яблоками и уронил фуру: дальнобойщик российской фирмы попал в ДТП с нелегальным грузом

Водитель, уходя от погони, не справился с управлением. Фото: mogilev.customs.gov.by.

О том, что пытаясь скрыться от сотрудников таможни, в аварию попал водитель-международник российской фирмы, проинформировала пресс-служба Могилевской таможни.

Сообщается, что инцидент произошел на территории Хотимского района. Могилевские таможенники в тот день проводили спецмероприятие, но водитель грузового «Вольво» проигнорировал их требования и попытался скрыться.

Дальнобойщик пытался прорваться к границе с нелегальной партией яблок. Фото: mogilev.customs.gov.by.

- Фура с нарушениями следовала в сторону границы Беларуси с Россией. Водитель превышал допустимую скорость на автотрассе, а неоднократные требования таможенников просто игнорировал. В деревне Липовка Хотимского района дальнобойщик не справился с управлением, фура выехала за пределы дороги и опрокинулась, - уточнили в пресс-службе ГТК.

В итоге в авто было обнаружено 20 тонн яблок. Водитель сообщил, что на груз у него нет никаких бумаг: ни фитосанитарных сертификатов, ни другой сопроводительной документации.

Изъятый груз таможенники оценили в 72 тысячи белорусских рублей. Фото: mogilev.customs.gov.by.

- Изъятый груз оценен в 72 тысячи белорусских рублей. По факту нарушений Могилевская таможня начала административный процесс, - констатировали на таможне.

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