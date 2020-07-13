В МВД Беларуси предупредили: В случае угрозы нацбезопасности интернет может быть заблокирован

Представитель МВД заявил, что интернет нельзя запретить, как нельзя запретить воздух. Но блокировать какие-либо ресурсы вполне возможно. Фото: pixabay.com.

О том, что при угрозе национальной безопасности в Беларуси могут быть заблокированы некоторые интернет-ресурсы, сообщила БелТА со слов Геннадия Казакевича, первого заместителя главы МВД.

Об этом представитель силового ведомства рассказал, отвечая на вопрос о возможном блокировании Telegram-мессенджера, исходя из опыта России. По мнению Казакевича, блокировка не только Telegram-каналов, но и каких-либо других ресурсов с информационной точки зрения - что-то глупое и недопустимое. Мол, интернет сегодня нельзя взять и запретить, как «нельзя запретить воздух». Но, конечно, всегда могут быть исключения.

- Тем не менее, в случае угрозы национальной безопасности, в случае угрозы распространения любой деструктивной информации мы можем эффективно блокировать доступ пользователей национального сегмента к таким ресурсам, - не исключил вероятность блокировки представитель МВД.

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