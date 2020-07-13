2020-07-13T21:11:00+03:00
Политика
КП Беларусь

Что Лукашенко подарили в Славгороде? Ни за что не угадаете!

Такой подарок белорусскому президенту еще не дарили [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Из Славгородщины президент увез подарок-оберег. Фото: стоп-кадр | видео Telegram "Пул Первого".Из Славгородщины президент увез подарок-оберег. Фото: стоп-кадр | видео Telegram "Пул Первого".
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«Комсомолка» уже сообщала о том, что в понедельник, 13 июля, действующий президент Беларуси посетил с рабочим визитом Славгородский район, где торжественно открыл мост через Сож, а также посетил Голубую криницу.

Почетного гостя из Славгородщины не отпустили без подарка. И презент оказался интересным, похоже, Александру Лукашенко такого еще не дарили.

Видео вручения подарка опубликовал Telegram-канал «Пул Первого». На кадрах президент подходит к сувенирной лавке и продавец в национальном белорусском костюме спешит вручить белорусскому лидеру свой подарок:

- Хотим вам вручить сувенирный оберег - домового от нашей Славгородской земли, - произносит ремесленница.

Александр Лукашенко, уточнил:

- Это в доме надо поставить? - и на утвердительный ответ несколько раз поблагодарил за подарок, внимательно рассматривая нового домочадца.

Как уточнил «Пул Первого», из Славгорода президент направился прямиком в Александрию. И домового взял с собой, поэтому не исключено, что хранитель семейного очага поселится именно на малой родине белорусского лидера.

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