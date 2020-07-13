Что Лукашенко подарили в Славгороде? Ни за что не угадаете!
«Комсомолка» уже сообщала о том, что в понедельник, 13 июля, действующий президент Беларуси посетил с рабочим визитом Славгородский район, где торжественно открыл мост через Сож, а также посетил Голубую криницу.
Почетного гостя из Славгородщины не отпустили без подарка. И презент оказался интересным, похоже, Александру Лукашенко такого еще не дарили.
Видео вручения подарка опубликовал Telegram-канал «Пул Первого». На кадрах президент подходит к сувенирной лавке и продавец в национальном белорусском костюме спешит вручить белорусскому лидеру свой подарок:
- Хотим вам вручить сувенирный оберег - домового от нашей Славгородской земли, - произносит ремесленница.
Александр Лукашенко, уточнил:
- Это в доме надо поставить? - и на утвердительный ответ несколько раз поблагодарил за подарок, внимательно рассматривая нового домочадца.
Как уточнил «Пул Первого», из Славгорода президент направился прямиком в Александрию. И домового взял с собой, поэтому не исключено, что хранитель семейного очага поселится именно на малой родине белорусского лидера.
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