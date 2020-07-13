«У лютым сустрэліся разам на іншым пахаванні. Цяпер і Валодзя сыйшоў...»: В ковидном отделении больницы умер экс-вратарь брестского «Динамо»
О том, что на 61-ом году жизни скончался известный бывший вратарь «Динамо» Бреста, сообщил в своем Facebook спортивный журналист Василий Сарычев.
В своеобразном некрологе корреспондент рассказал много хорошего об умершей звезде белорусского футбола восьмидесятых. Вратарь Владимир Павлючик был самоотверженным и ответственным, с отличными данными и чувством позиции.
- После тяжелой травмы восстановился - без футбола не мог. И еще поиграл в «Динамо», а после лет пять - в польском Ольштыне и «Брестбытхиме», - вспомнил карьеру ушедшего голкипера журналист.
Завершив карьеру, Василий Сарычев продолжил преподавать физкультуру в университете.
- Работал бы еще и работал - если бы не напасть. Сгорел за несколько дней в ковидном отделении больницы. Ему было шестьдесят, - с горечью сообщил корреспондент.
В комментариях друзья и родные выразили соболезнования. Журналист Олег Супрунюк написал: «У лютым сустрэліся разам на іншым пахаванні. Цяпер і Валодзя сыйшоў...».
Редакция газеты выражает свои соболезнования родным и близким.
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