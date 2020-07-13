2020-07-13T21:57:32+03:00
Политика
КП Беларусь

Жена Тихановского сообщила, что мужа снова заключили в карцер

Блогер пробудет в карцере СИЗО до 14 июля в этот раз за то, что не побрился
Надежда БУТОВИЧ
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Светлана Тихановская сообщила, что ее мужа снова закрыли в карцере.Светлана Тихановская сообщила, что ее мужа снова закрыли в карцере.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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О том, что блогера Сергея Тихановского не в первый раз поместили отбывать наказание в карцере tut.by рассказала жена активиста и возможная кандидат на выборах президента Беларуси 2020 года.

Напомним, Сергея Тихановского задержали в Гродно в конце мая. С того времени прошло несколько судебных заседаний. А выступая на суде в Гомеле, блогер даже заявил, что ему каждый день, что-то предъявляют. За время заключения Тихановский несколько раз отправлялся в карцер.

Как сообщила его супруга, и сейчас Тихановский находится так же в карцере, его туда поместили в пятницу, 10 июля.

- Пока говорят, что он там пробудет до вторника, 14 июля. Выйдет ли он в среду (Прим.: 15 июля), мы не знаем, - рассказала участница президентской гонки.

Она также пояснила, что у Тихановского уже 5 взысканий: предупреждение, выговор и три заключения в карцере. Она уточнила, что небритье, если оно повторяется, - это повод посадить нарушителя в карцер.

Еще она передала, что держится Тихановский мужественно, не падает духом и благодарит за письма к нему.

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