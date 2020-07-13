2020-07-13T22:19:45+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Россия отменяет 14-дневный карантин для иностранцев и возобновляет авиасообщение, но не с Беларусью

А еще все приезжающие в РФ должны будут предъявить документы об отрицательном тесте на COVID-19 - на двух языках!
Надежда БУТОВИЧ
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Иностранцам не надо будет самоизолироваться на две недели, приезжая в Россию.Иностранцам не надо будет самоизолироваться на две недели, приезжая в Россию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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О том, что среду, 15 июля, правительство России решило отменить обязательный для всех въезжающих в федерацию 14-дневный карантин сообщил ресурс «РИА Новости».

Однако самоизоляцию для приезжих отменяют не просто так, а при определенных условиях. Так иностранцы обязаны будут, прибывая в Россию, предъявить отрицательный тест на «ковид», сделанный не ранее чем за 3 дня до приезда. Или же пройти тест уже в России, в течение трех ближайших суток. Информация о тесте при этом должна быть предоставлена на двух языках: русском и английском.

Вместе с фактической отменой самоизоляции в Роспотребнадзоре пришли к возобновлению авиационного сообщения с 13 государствами. К сожалению, Беларуси в этом «списке чертовой дюжины» нет. Но теперь прилететь в Россию можно из Германии, Италии, Англии, Польши, Финляндии, Дании, Нидерландов, Венгрии, Норвегии, Китая, Шри-Ланки, Монголии и Вьетнама.

- Для возобновления сообщения с государством заболеваемость коронавирусом должна там составлять около 40 случаев на 100 тысяч населения. Такие цифры должны держаться в стране 14 дней, то есть в течение инкубационного периода. А среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения не должен превышать одного процента, - заявила министр здравоохранения России Татьяна Голикова.

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