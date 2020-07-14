«А ты, браце, спі». На остановках в Гомеле расклеили стихи белорусских классиков

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На остановках в Гомеле недавно появилась необычная социальная реклама. Кто-то расклеил листы с напечатанными стихотворениями белорусских поэтов. Под каждым стихотворением классика - выдержка из Конституции Беларуси, в которой говорится, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ.

Фото листов на остановках прислали читатели KP.BY. В частности, они заметили стихотворения Янки Купалы в центре города, а также на крупных остановка «Торговое оборудование» и «ЗиП». Читатели связывают появление листов со стихами, которые учили в школе - «А хто там ідзе?», «А ты, браце, спі», «Будзь смелым!», с приближающимися выборами президента Беларуси.

На остановках в Гомеле расклеили стихи Янки КупалыФото: Архив "КП"

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