2020-07-14T09:26:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Продавала свадебное платье, а лишилась 7,2 тыс рублей. Лидчанку обманули мошенники

Деньги преступники сняли за считаные минуты
Сергей Диндиков
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«Катя» была готова, не посмотрев и не померяв, купить платье. Фото: mvd.gov.by«Катя» была готова, не посмотрев и не померяв, купить платье. Фото: mvd.gov.by
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В начале июля на одном из торговых интернет-ресурсов 30-летняя лидчанка разместила информацию о том, что продает свадебное платье за BYN200.

Спустя всего 90 минут на объявление откликнулись. В одном из мессенджеров с иностранного абонентского номера ей написала «Катя». Она была готова, не посмотрев и не померив, купить платье. Но сразу же поставила условие: чтобы сделка состоялась, ее нужно оформить через специальную службу доставки сайта, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Та согласилась с условиями и предоставила заинтересованной номер карты, на которую «Катя» должна была сделать перевод. После этого реализатору пришло сообщение, в котором была ссылка на страницу с доставкой. Но было одно «но». Адрес страницы отличался от настоящего одним символом, соответственно и доменной зоной, которая также оказалась поддельной. Лидчанка перешла по ссылке и, особо не смотря на отличия, набрала все данные своего интернет-банкинга.

Спустя несколько минут женщине пришло уведомление, что в ее интернет-банкинг был произведен вход с неизвестного устройства. Потерпевшая догадалась, что стала жертвой мошенников, и сразу же позвонила в банк. Пока она совершала все эти манипуляции, мошенниками с карты было выведено более BYN7 тыс.

По факту следователями возбуждено уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере. Преступники пока не установлены.

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