2020-07-14T09:22:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Американец сходил на «коронавирусную вечеринку» и умер

«Я думаю, что совершил большую ошибку. Я был уверен, что коронавирус ненастоящий», - сказал он перед смертью
Сергей Диндиков
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Цель подобных мероприятий в том, чтобы узнать, существует ли реально COVID-19 и возможно ли им заразитсяЦель подобных мероприятий в том, чтобы узнать, существует ли реально COVID-19 и возможно ли им заразитсяФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Житель американского штата Техас посетил «коронавирусную вечеринку» и умер. Об этом сообщает Business Insider.

30-летний житель американского штата Техас пошел на вечеринку, ее участники специально собираются вместе во время пандемии, чтобы проверить, правда ли, что COVID-19 существует и заразятся ли присутствующие. Результат не заставил себя долго ждать. Техасец заразился и был госпитализирован. Вскоре он умер. Позже последние слова инфицированного передала медсестра: «Я думаю, что совершил большую ошибку. Я был уверен, что коронавирус ненастоящий».

Главврач медцентра Джейн Эпплби рассказывает, что «коронавирусные вечеринки» весьма популярны среди молодежи. Встречи проходят с человеком, у которого подтвержденная коронавирусная инфекция. Цель подобных мероприятий в том, чтобы узнать, существует ли реально COVID-19 и возможно ли им заразится. По иным данным, подобные массовые мероприятия проходят для совместной выработки антител к коронавирусу.

В июле стало известно еще об одном виде развлечения. Студенты США специально собирались и проводили необычное соревнование. Выигрывал в нем первый заразившийся COVID-19. «Победитель» получал приз - деньги, которые присутствующие специально собирали.

На всей территории США продолжает расти количество заразившихся коронавирусом. По данным ВОЗ страна находится на первом месте по числу инфицированных COVID-19.

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