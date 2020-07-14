2020-07-14T09:24:34+03:00
Общество
КП Беларусь

В Китае тестируют первое такси без водителя

Не исключено внедрение такси в работу уже с августа
Сергей Диндиков
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Нужна оценка поведения и реакции роботизированного такси. Кадр фантастического фильма «Вспомнить всё». Режиссёр Пол ВерховенНужна оценка поведения и реакции роботизированного такси. Кадр фантастического фильма «Вспомнить всё». Режиссёр Пол Верховен
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В Гуанчжоу стартует программа сервиса роботизированных такси без водителей. Этот китайский стартап первым в стране запускает компания WeRide, сообщает Reuters.

На протяжении недели длится тестирование. В компании отмечают, что все идет по плану. Испытаниями должны быть удовлетворены представители стартапа, а также власти, полиция и пассажиры. В таком случае не исключено начало работы такси уже с августа.

Пока роботакси планируют запустить в работу для обслуживания только одного района. Контролируют и управляют движением машин-дронов специальные операторы.

В WeRide заявляют, что сейчас ведется отработка различных дорожных ситуаций. Машинам нужно четко ориентироваться во всех районах города. Нужна также оценка поведения и реакции роботизированного такси. Как только вся работа будет налажена, представители компании намерены полностью отказаться от операторов и предоставить полный контроль над управлением роботу.

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