«Громко слушали музыку». Ночью в Гомеле убили двоих мужчин

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Тела двух мужчин с признаками насильственной смерти нашли в Гомеле ночью 14 июля на одной из улиц. С утра на месте работает следственно-оперативная группа, сообщает Следственный комитет.

- Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются возможные свидетели. Совместно с сотрудниками милиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - проинформировали в СК.

И вскоре опубликовали подробности трагедии. Таксист, проезжавшии по улице Дворникова, заметил возле дороги мужчину с ранениями. Прибыли «скорая» и милиция. Медики констатировали смерть мужчины. А следователи заметили в беседке второго мужчину без признаков жизни. По предварительной информации, это два местных жителя в возрасте 38 и 32 лет - ночью они были в беседке и громко слушали музыку. Кто-то причинил мужчинам ранения, от которых они умерли.

Подозреваемых пока ищут. Возбуждено уголовное дело за убийство двух лиц. Всех, кто что-то знает о преступлении, просят позвонить по телефонам: 8-029-743-75-45 или 102.