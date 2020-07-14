"От имени белорусского народа и себя лично..." Лукашенко поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Лукашенко отметил, что не может не согласиться с тем фактом, что к истокам солидарности в современной Европе вновь возвращает нас 75-я годовщина окончания Второй мировой войны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил поздравление президенту Франции Эммануэлю Макрону и всему французскому народу с Днем взятия Бастилии. Об этом сообщается в пресс-службе президента.

В частности, белорусский лидер говорит, что благодаря общей работе наши страны могут похвастать конструктивным и доверительным характером отношений. Это благодаря заметному увеличению торговли и реализации проектов во многих отраслях.

Президент отметил, что не может не согласиться с тем фактом, что к истокам солидарности в современной Европе вновь возвращает нас 75-я годовщина окончания Второй мировой войны. Противостояние новым вызовам, одним из которых сегодня для всех стала пандемия коронавируса, должно еще больше мобилизовать совместные усилия на нашем континенте, - сообщается в поздравлении.

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