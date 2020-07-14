2020-07-14T10:35:31+03:00
Политика
КП Беларусь

ЦИК объявит, кого зарегистрирует кандидатами в президенты Беларуси

Среди претендентов - семь человек
Павел МИЦКЕВИЧ
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ЦИК объявит, кого зарегистрирует кандидатами в президенты БеларусиЦИК объявит, кого зарегистрирует кандидатами в президенты БеларусиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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14 июля раскроется главная интрига предвыборной гонки - Центральная избирательная комиссия назовет фамилии тех, кого зарегистрирует кандидатами в президенты Беларуси. Регистрация кандидатов проходит с 5 по 14 июля включительно, но в ЦИК заявили, что объявят о своем решении в последний день регистрации.

Напомним, среди претендентов - семь человек. Кроме действующего президента это Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало, Сергей Черечень.

Ранее в ЦИК заявляли о том, что инициативная группа Цепкало собрала менее требуемых 100 тыс. действительных подписей избирателей. В тюрьме сейчас находится Бабарико вместе с сыном, а также - Сергей Тихановский, руководитель инициативной группы жены Светланы.

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