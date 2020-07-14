Уже в третий раз. Чартеры в Тунис откладываются как минимум до 22 июля

Теперь нужно только разрешение белорусским туристам на свободное путешествие в Тунис - без виз, тестов и самоизоляции Фото: Архив "КП"

На этот раз задержка связана с обновлением властями Туниса «зеленого списка» стран, гражданам которых разрешен въезд без тестов на коронавирус

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Тунис вновь закрывает свои границы для белорусских туристов. В этот раз полеты отложили до 22 июля. Об этом информирует официальный сайт Республиканского союза туристических организаций.

Задержки с вылетами связаны с еженедельными обновлениями списков государств властями Туниса, туристам из которых можно ехать в страну без тестов на COVID-19. Сперва в планах было осуществление рейсов с 28 июня, после - с 5 июля и затем с 16 июля. Не так давно белорусским Минздравом был отменен обязательный 14-дневный карантин для прибывших из Туниса. Теперь нужно только разрешение белорусским туристам на свободное путешествие в Тунис - без виз, тестов и самоизоляции.

С 27 июня в Тунис могут въезжать зарубежные туристы.

Касательно белорусских - им разрешен въезд в Албанию, Египет, Турцию и Черногорию.

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