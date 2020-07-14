Глава ВОЗ раскритиковал отношение многих стран к борьбе с коронавирусом

Гебрейесус предупредил, что ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, если не придерживаться базовых принципов общественного здравоохранения. Фото: who.int

Многими государствами выбран не тот путь противостоянию COVID-19, сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

На пресс-конференции глава ВОЗ подчеркнул, что большое количество стран идут в неверном направлении. "COVID-19 все еще является врагом общества номер один. Но в действиях многих правительств и людей этого не отражается", - пишет ТАСС.

При этом, какими конкретно странами выбрана неправильная стратегия борьбы с распространением коронавируса, Гебрейесус не сказал.

В своем обращении глава ВОЗ отметил, что ситуация с распространением инфекции будет становиться только хуже, если не соблюдать базовые принципы общественного здравоохранения. Ранее он заявлял, что изучать возникновение коронавируса нужно начинать с китайского Уханя, поскольку именно там зарегистрирована первая вспышка заболевания.

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«Я думаю, что совершил большую ошибку. Я был уверен, что коронавирус ненастоящий», - сказал он перед смертью (подробности).