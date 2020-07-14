2020-07-14T12:04:26+03:00
Общество
КП Беларусь

В Буда-Кошелево женщину, скрутившую голову кошке, оштрафовали на 675 рублей

Сельчанка на глазах местных жителей жестоко расправилась с животным
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Буда-Кошелево судили женщину, скрутившую голову кошке. Фото: vk.com/dobrota.gomelВ Буда-Кошелево судили женщину, скрутившую голову кошке. Фото: vk.com/dobrota.gomel
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Суд Буда-Кошелевского района оштрафовал местную жительницу по административной статье за жестокое обращение с животным. Постановление суда вынесено 13 июля. По материалам дела, 46-летняя сельчанка 15 июня во дворе в поселке Красное Знамя свернула голову чужой кошке, а потом, взяв животное за задние лапы, четыре раза ударила его головой о бетонное основание. Животное погибло, сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.

Как раньше рассказывали в соцсетях, инцидент произошел во дворе многоэтажек у мусорных баков. Кто-то заснял случившееся на видео, и пользователи узнали в героине ролика местную жительницу. Затем в милицию поступило заявление по факту жестокого обращения с животным.

- Со слов людей, которые знают эту женщину, она убивает котов уже давно. Делает это на виду у всех, даже не стесняясь присутствия людей, - написали зоозащитники. - Это не минутная злоба, а уже зависимость.

По словам волонтеров, у женщины есть маленький ребенок, а у нее на странице в соцсети заметили фото птицы, похожей на задушенную.

Суд наказал сельчанку штрафом в 25 базовых величин, что составляет 675 рублей. Постановление в законную силу еще не вступило, добавили в суде.

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