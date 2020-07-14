«Берем вину на себя». ЦИК вернет Валерию Цепкало 2975 подписей

Одного из членов инициативной группы Цепкало не зарегистрировали в компьютерной системе, но ошибочно выдали ему удостоверение

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14 июля Центризбирком регистрирует кандидатов в президенты Беларуси. На удостоверение кандидата претендуют семь человек: Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Александр Лукашенко.

Все они сумели собрать и сдать на проверку необходимые 100 тысяч подписей для регистрации кандидатами.

Правда, после проверки оказалось, что экс-руководителю ПВТ Валерию Цепкало не хватает подписей. Из 160 тысяч сданных комиссии признали действительными только 75 тысяч.

Заседание началось с официальной части: представители областных избирательных комиссий рассказали о количестве сданных и принятых подписей.

Выяснилось, что ЦИК восстановит подписи, собранные за Цепкало в двух районах в городе Бобруйске. Как рассказала Лидия Ермошина, случилась ошибка. Оказалось, что в Бобруйске в Первомайском районе одного из членов инициативной группы Цепкало не зарегистрировали в компьютерной системе. Правда, все же ошибочно выдали ему удостоверение. И те подписи, что он собрал, признали недействительными.

- Мы берем вину на себя. Восстанавливаем данной группе подписи, - рассказала Лидия Ермошина.

В итоге за вычетом недостоверных и не подлежащих проверке экс-руководителю ПВТ добавят 2975 подписей.