Представитель МАРТ: в Беларуси ограничивается продажа никотиносодержащих смесей

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- 18 июля 2020 года вступает в силу постановление Совета министров №232, которое направлено на введение отдельных ограничений и запретов в части реализации нетабачных никотиносодержащих изделий. В целом оборот именно табачных изделий регулируется 28 декретом. Под действие данного декрета подпадают как табачные изделия, так и изделия, предназначенные для употребления путем нагревания, а также жидкости для электронных систем курения. При этом эти жидкости могут как содержать никотин, так и не содержать его в своем составе. В то же время оборот иных никотиносодержащих изделий, которые не содержат табак, до настоящего времени белорусским законодательством не регулировался. Этого нормативного регулирования нет во многих европейских странах, а также в странах ЕАЭС, - об этом рассказал начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Михаил Жигало.

- При этом никонтиносодрежащая продукция набирает все большую популярность, в основном среди молодежи, и позиционируется как альтернатива табачным изделиям. Такая продукция не содержит табак и не подпадает под соответствующее регулирование. Форма представленности данных изделий разнообразна: в виде мармелада, леденцов, жевательной резинки пр. Их вкусовые качества делают их привлекательными, в особенности для несовершеннолетних. Постановление №232 вводит целый ряд новаций. Обозначу основные. Впервые в национальном белорусском законодательстве закрепляется определение термина «нетабачное никотиносодержащее изделие». Вводится ряд запретов по их продаже. В частности, введен запрет на продажу данных изделий несовершеннолетним в возрасте до 18 лет. Запрещается разносная торговля, то есть продажа с использованием передвижных средств - торговых автоматов, тележек, лотков, корзин. Введен запрет на продажу методом самообслуживания, когда потребитель имеет непосредственный доступ к этой продукции. Не допускается открытая выкладка данных изделий и их образцов в витринах и ином торговом оборудовании. Изменяется порядок предоставления покупателю информации о данной продукции. Информация о ее реализации должна размещаться в виде перечня, организованного в алфавитном порядке. Нетабачные никотиносодержащие изделия внесены в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату. Следовательно, потребители не вправе возвратить купленное изделие или обменять его на аналогичный товар. Эти товары нельзя будет принимать на комиссию - комиссионная торговля такими товарами также запрещена. Запрещена торговля по образцам: такая продукция больше не может реализовываться интернет-магазинами и с использованием иных методов дистанционной продажи. Эта продукция будет запрещена и к продаже на торговых местах на рынках, - обобщил представитель МАРТ.