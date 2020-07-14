МИД о возможных санкциях ЕС: «Беларусь, наверное, пока еще не страна идеальной демократии»

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Ни Евросоюз, ни кто-либо другой со стороны не будет определять ход избирательного процесса в Беларуси, заявил представитель Министерства иностранных дел Анатолий Глаз после того, как в ЕС заговорили о санкциях.

По словам Глаза, «Беларусь, наверное, пока еще не страна идеальной демократии, но вот уж точно много лет суверенное государство». Представитель МИД продолжил:

- Для нас очень странно, когда представитель Европейского союза, постоянно декларирующего поддержку нашей независимости, начинает вдруг выступать в роли внешнего управляющего, определять виновных и невинных и диктовать, что и как нужно делать руководству Беларуси, а также грозить санкциями, - цитирует БелТА.

Глаз заверил, что Беларусь открыта к диалогу, «но это не значит, что мы потерпим давление на нашу судебную, правоохранительную и избирательную системы, тем более угрозы».

Представитель МИД также высказался о приглашении на президентские выборы международных наблюдателей:

- Мы примем решение о приглашении наблюдателей в надлежащие сроки с учетом развития эпидемиологической обстановки в стране и регионе в целом, - заявил Глаз и добавил, что «с ОБСЕ, а не с представителем Евросоюза, мы ведем диалог по данной теме».

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