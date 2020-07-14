2020-07-14T12:54:05+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси врачи провели уникальную операцию: у пациента удалили опухоль, которая находилась внутри спинного мозга

Врачи из других стран боялись делать подобную операцию - риск был слишком велик
ИННА КОРСАК
Поделиться:
Белорусские врачи провели уникальную операцию. Фото: belta.byБелорусские врачи провели уникальную операцию. Фото: belta.by
Изменить размер текста:

В Беларуси врачи провели уникальную операцию: у пациента удалили опухоль, которая находилась внутри спинного мозга. Это очень редкая патология. Именно по данной причине специалисты из других стран отказывались от проведения операции, т. к. риск был слишком велик. Об этом сообщило Агентство телевизионных новостей в своем телеграм-канале.

Белорусские врачи провели подробный осмотр 34-летнего пациента из Украины. И приняли решение делать операцию. У нейрохирургов уже был опыт, хоть и небольшой, проведения подобных операций. Ежегодно у примерно 10 пациентов в Беларуси удаляют такие опухоли.

«Операцию мне сделали несколько дней назад. Теперь нужны силы для восстановления. Могу сказать уже сейчас, что с каждым днем мне становится все лучше», - приводит слова Сергея БелТА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава ВОЗ раскритиковал отношение многих стран к борьбе с коронавирусом.

Какими именно странами выбрана неправильная стратегия борьбы с распространением COVID-19, ученый не уточнил. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Местный житель в Барановичском районе на пастбище пас скот и обнаружил артиллерийский снаряд
Андрей Дмитриев: Готов в случае моей победы назначить новые выборы
Под Брестом из воды достали авто с телом 24-летнего мужчины
Курсы валют в Беларуси на 14 июля: доллар и евро на торгах подорожали
В поездах уже можно сидеть рядом: БЖД отменила «шахматную» рассадку
Водитель уснул за рулем: машина такси врезалась в припаркованный автомобиль "Фольксваген" и перевернулась
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 июля 2020 года: 155 новых случаев COVID-19 и 6 смертей за сутки
«Надеюсь на перемены». Тихановскую зарегистрировали кандидатом в президенты
Лукашенко зарегистрирован кандидатом. Это его шестые выборы
Сергей Черечень зарегистрирован кандидатом в президенты. Он поблагодарил ЦИК за регистрацию
Андрей Дмитриев зарегистрирован кандидатом. Он призвал к солидарности и новым выборам
Анну Канопацкую зарегистрировали кандидатом в президенты
Валерию Цепкало отказали в регистрации: не хватило подписей, есть вопросы по декларации жены
В Беларуси врачи провели уникальную операцию: у пациента удалили опухоль, которая находилась внутри спинного мозга
МИД о возможных санкциях ЕС: «Беларусь, наверное, пока еще не страна идеальной демократии»
Представитель МАРТ: в Беларуси ограничивается продажа никотиносодержащих смесей
Виктор Бабарико не зарегистрирован кандидатом в президенты. Ермошина на заседании ЦИК зачитала бумаги от силовиков
«Берем вину на себя». ЦИК вернет Валерию Цепкало 2975 подписей
В Буда-Кошелево женщину, скрутившую голову кошке, оштрафовали на 675 рублей
Глава ВОЗ раскритиковал отношение многих стран к борьбе с коронавирусом
Уже в третий раз. Чартеры в Тунис откладываются как минимум до 22 июля
ЦИК объявит, кого зарегистрирует кандидатами в президенты Беларуси
"От имени белорусского народа и себя лично..." Лукашенко поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
«Громко слушали музыку». Ночью в Гомеле убили двоих мужчин
В Китае тестируют первое такси без водителя
Parimatch запускает турнир с призовым фондом 13 500 рублей