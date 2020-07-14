Врачи из других стран боялись делать подобную операцию - риск был слишком велик

Изменить размер текста: A A

В Беларуси врачи провели уникальную операцию: у пациента удалили опухоль, которая находилась внутри спинного мозга. Это очень редкая патология. Именно по данной причине специалисты из других стран отказывались от проведения операции, т. к. риск был слишком велик. Об этом сообщило Агентство телевизионных новостей в своем телеграм-канале.

Белорусские врачи провели подробный осмотр 34-летнего пациента из Украины. И приняли решение делать операцию. У нейрохирургов уже был опыт, хоть и небольшой, проведения подобных операций. Ежегодно у примерно 10 пациентов в Беларуси удаляют такие опухоли.

«Операцию мне сделали несколько дней назад. Теперь нужны силы для восстановления. Могу сказать уже сейчас, что с каждым днем мне становится все лучше», - приводит слова Сергея БелТА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава ВОЗ раскритиковал отношение многих стран к борьбе с коронавирусом.

Какими именно странами выбрана неправильная стратегия борьбы с распространением COVID-19, ученый не уточнил. (подробности)