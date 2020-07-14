Валерию Цепкало отказали в регистрации: не хватило подписей, есть вопросы по декларации жены

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Экс-руководитель ПВТ Валерий Цепкало сдал в комиссию 160 тысяч подписей. Из них признали действительными только 75 тысяч. После отказа в регистрации Виктору Бабарико рассматривали вопрос о регистрации Валерия Цепкало.

Секретарь ЦИК Елена Дмухайло перечислила районы, где недостоверных подписей оказалось слишком много.

- Сразу скажу, что, кроме бобруйской комиссии, ни по одной другой мы не нашли оснований считать результаты проверки подписей неправильными, - рассказала она.

Напомним, ранее на заседании ЦИК признал свою ошибку. Выяснилось, что ЦИК восстановит подписи, собранные за Цепкало в двух районах в городе Бобруйске. Как рассказала Лидия Ермошина, случилась ошибка. Оказалось, что в Бобруйске в Первомайском районе одного из членов инициативной группы Цепкало не зарегистрировали в компьютерной системе. Правда, все же ошибочно выдали ему удостоверение. И те подписи, что он собрал, признали недействительными.

- Мы берем вину на себя. Восстанавливаем данной группе подписи, - рассказала Лидия Ермошина.

В итоге за вычетом недостоверных и не подлежащих проверке экс-руководителю ПВТ добавят 2975 подписей.

За заседании ЦИК выяснилось, что жена Валерия Цепкало не указала, что у нее в собственности есть акции Приорбанка. Как пояснила Елена Дмухайло, это существенное несоответствие.