КП Беларусь
Анну Канопацкую зарегистрировали кандидатом в президенты
Она лишь поблагодарила комиссию
В документах у Канопацкой не выявили никаких нарушений.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Изменить размер текста:
На рассмотрение вопроса бывшего депутата парламента Анны Канопацкой ушла буквально минута. В документах у Канопацкой не выявили никаких нарушений.
Анна Канопацкая родилась 29 октября 1976 года в Минске. Окончила БГУ по специальности «Правоведение». Работала директором ООО «Гринрей», которое занимается оказанием юридических услуг.
Была членом ОГП.
Анна вышла к трибуне и лишь поблагодарила членов ЦИК.
Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»