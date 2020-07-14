Анну Канопацкую зарегистрировали кандидатом в президенты

В документах у Канопацкой не выявили никаких нарушений. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Она лишь поблагодарила комиссию

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На рассмотрение вопроса бывшего депутата парламента Анны Канопацкой ушла буквально минута. В документах у Канопацкой не выявили никаких нарушений.

Анна Канопацкая родилась 29 октября 1976 года в Минске. Окончила БГУ по специальности «Правоведение». Работала директором ООО «Гринрей», которое занимается оказанием юридических услуг.

Была членом ОГП.

Анна вышла к трибуне и лишь поблагодарила членов ЦИК.