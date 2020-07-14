Андрей Дмитриев зарегистрирован кандидатом. Он призвал к солидарности и новым выборам

Политик сожалеет, что Бабарико и Цепкало отказано в регистрации

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Андрей Дмитриев зарегистрирован кандидатом в президенты Республики Беларусь. Так решила на заседании ЦИК 14 июля.

Дмитриев родился 12 мая 1979 года в Минске. В 2015 окончил Европейский гуманитарный университет (Вильнюс), бакалавр политических наук.

Сейчас он сопредседатель общественного объединения "Говори правду". Участвовал в кампаниях в 2010 году – руководил избирательным штабом Владимира Некляева, в 2015-м руководил кампанией кандидата Татьяны Короткевич.

Андрей Дмитриев был зарегистрирован единогласно. Он выступил с яркой речью, в которой пообещал новые выборы в случае своей победы.

Андрей Дмитриев призвал отпустить политзаключенных. А лично Лидию Ермошину попросил забрать заявление на Сергея Тихановского. В этот момент в зале кто-то зааплодировал.

- Ради бога, не надо оваций, что это за поведение такое? - ответила Ермошина.