2020-07-14T13:33:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Сергей Черечень зарегистрирован кандидатом в президенты. Он поблагодарил ЦИК за регистрацию

Сергей Черечень также сказал, что у него нет слов, чтобы описать все происходящее
ИННА КОРСАК
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Сергей Черечень зарегистрирован кандидатом в президентыСергей Черечень зарегистрирован кандидатом в президентыФото: Павел МАРТИНЧИК
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Сергей Черечень зарегистрирован кандидатом в президенты. Такое решение было принято 14 июля в ЦИК.

Черечень поблагодарил за регистрацию. И сказал, что у него нет слов, чтобы описать все то, что происходит.

Сергей Черечень родился 8 мая 1985 года в городе Кричеве Могилеской области. Он окончил в 2008 году БГУИР по специальности «Многоканальные системы коммуникации». Параллельно с этим Черечень учился в Институте бизнес-технологий «Атлант-М». По данным его официального сайта, в 2004 - 2005 годах Сергей был председателем молодежного общественного объединения. В 2018-м Черечень стал председателем Белорусской социал-демократической Грамады.

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