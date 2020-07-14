Сергей Черечень зарегистрирован кандидатом в президенты. Он поблагодарил ЦИК за регистрацию
Сергей Черечень зарегистрирован кандидатом в президенты. Такое решение было принято 14 июля в ЦИК.
Черечень поблагодарил за регистрацию. И сказал, что у него нет слов, чтобы описать все то, что происходит.
Сергей Черечень родился 8 мая 1985 года в городе Кричеве Могилеской области. Он окончил в 2008 году БГУИР по специальности «Многоканальные системы коммуникации». Параллельно с этим Черечень учился в Институте бизнес-технологий «Атлант-М». По данным его официального сайта, в 2004 - 2005 годах Сергей был председателем молодежного общественного объединения. В 2018-м Черечень стал председателем Белорусской социал-демократической Грамады.
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