2020-07-14T13:37:16+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко зарегистрирован кандидатом. Это его шестые выборы

На свой первый срок он был избран 26 лет назад
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Александр Лукашенко в шестой раз участвует в президентских выборах.Александр Лукашенко в шестой раз участвует в президентских выборах.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Больше миллиона подписей засчитали кандидату. К декларации его самого и его супруги не было вопросов.

За выдвижение Лукашенко было собрано 1 958 800 подписей, после проверок действительными были признаны 1 939 572 подписи.

На заседании в ЦИК отметили, что несоответствия в документах Лукашенко нет, а подписей достаточно.

Напомним, в первый раз Александр Лукашенко выиграл выборы 26 лет назад - в 1994 году.

Александр Лукашенко родился 31 августа 1954 года в г/п Копысь Оршанского района Витебской области. В 1975 году окончил Могилевский государственный педагогический институт, в 1985 году - Белорусскую сельскохозяйственную академию.

В 1990 году Лукашенко был избран депутатом Верховного совета Республики Беларусь, возглавлял парламентскую комиссию по изучению деятельности коммерческих структур, созданных при госорганах управления. В 1994 году избран первым президентом Республики Беларусь.

Главнокомандующий Вооруженными силами Беларуси, глава Совета безопасности Республики Беларусь, президент Национального олимпийского комитета.

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