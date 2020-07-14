«Надеюсь на перемены». Тихановскую зарегистрировали кандидатом в президенты

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На заседании Центризбиркома 14 июля Светлану Тихановскую зарегистрировали кандидатом в президенты Беларуси. У ЦИКа возник вопрос к декларации Светланы, это долго обсуждали члены комиссии. Речь шла о доме мужа Сергея Тихановского, не указанном в декларации. Это дом, который Сергей планировал использовать как агроусадьбу.

- Почему не указали? Либо умысел, чтобы ЦИК отказал в регистрации, либо это ошибка, недочет с учетом обстоятельств, - сказала глава комиссии Лидия Ермошина и в итоге предложила зарегистрировать Тихановскую.

Члены ЦИК проголосовали за регистрацию.

- У нас была очень тяжелая компания, активных сборщиков подписей было всего около ста человек, хочу сказать им спасибо, что совершили этот подвиг, поблагодарить людей, которые выстаивали очереди, чтобы оставить свои подписи. Я надеюсь на очень большие перемены в этом году, - сказала Тихановская, получив удостоверение кандидата.

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