2020-07-14T13:44:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 июля 2020 года: 155 новых случаев COVID-19 и 6 смертей за сутки

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 июля 2020 года
ИННА КОРСАК
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Актуальная статистика по коронавирусу на 14 июля от МинздраваАктуальная статистика по коронавирусу на 14 июля от МинздраваФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 14 июля. Всего число зараженных с момента первого выявленного случая COVID-19 составляет 65 269 человек. Прирост за сутки - 155 человек.

После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой было выписано 55 799 белорусов. Не обошлось за сутки и без смертей. За сутки умерло 6 человек. Всего же от коронавируса скончалось 474 человека.

В Министерстве здравоохранения добавили, что у тех людей, кто не смог победить болезнь и скончался, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция.

За все время в стране было проведено 1 миллион 144 тысячи 696 тестов для выявления COVID-19.

В мире на 14 июля число заразившихся коронавирусом уже достигло 13,1 миллиона человек. В ВОЗ заявили о том, что в некоторых странах была выбрана неправильная стратегия по борьбе с коронавирусом.

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