Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 июля 2020 года: 155 новых случаев COVID-19 и 6 смертей за сутки
В официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 14 июля. Всего число зараженных с момента первого выявленного случая COVID-19 составляет 65 269 человек. Прирост за сутки - 155 человек.
После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой было выписано 55 799 белорусов. Не обошлось за сутки и без смертей. За сутки умерло 6 человек. Всего же от коронавируса скончалось 474 человека.
В Министерстве здравоохранения добавили, что у тех людей, кто не смог победить болезнь и скончался, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция.
За все время в стране было проведено 1 миллион 144 тысячи 696 тестов для выявления COVID-19.
В мире на 14 июля число заразившихся коронавирусом уже достигло 13,1 миллиона человек. В ВОЗ заявили о том, что в некоторых странах была выбрана неправильная стратегия по борьбе с коронавирусом.
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»