2020-07-14T14:38:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Водитель уснул за рулем: машина такси врезалась в припаркованный автомобиль "Фольксваген" и перевернулась

К счастью, в ДТП пострадавших нет [фото]
ИННА КОРСАК
Поделиться:
Водитель уснул за рулем: машина такси врезалась в припаркованный автомобиль Фольксваген и перевернулась. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД МингорисполкомаВодитель уснул за рулем: машина такси врезалась в припаркованный автомобиль Фольксваген и перевернулась. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Изменить размер текста:

В телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, 14 июля в05.15 утра машина такси врезалась в припаркованный автомобиль "Фольксваген" и перевернулась. Водитель уснул за рулем.

«Водитель такси ехал по улице Слободская в сторону улицы Космонавтов. Рядом с домом 167, который находится по улице Слободская, 30-летний водитель уснул за рулем. Такси врезалось в припаркованный "Фольксваген". От столкновения автомобиль проехал вперед и повредил" Ситроен", а машина такси перевернулась», - рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска Любовь Трепашко.

В ДТП пострадавших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ДТП в Витебске: водитель врезался в дерево и уехал, пассажир погиб.

Водителя задержали по месту жительства. (подробности)

Фотофакт. Водитель Peugeot не справилась с управлением и выбила встречный Opel с трассы: есть пострадавшие.

Серьезное ДТП произошло в Глубокском районе. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Местный житель в Барановичском районе на пастбище пас скот и обнаружил артиллерийский снаряд
Андрей Дмитриев: Готов в случае моей победы назначить новые выборы
Под Брестом из воды достали авто с телом 24-летнего мужчины
Курсы валют в Беларуси на 14 июля: доллар и евро на торгах подорожали
В поездах уже можно сидеть рядом: БЖД отменила «шахматную» рассадку
Водитель уснул за рулем: машина такси врезалась в припаркованный автомобиль "Фольксваген" и перевернулась
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 июля 2020 года: 155 новых случаев COVID-19 и 6 смертей за сутки
«Надеюсь на перемены». Тихановскую зарегистрировали кандидатом в президенты
Лукашенко зарегистрирован кандидатом. Это его шестые выборы
Сергей Черечень зарегистрирован кандидатом в президенты. Он поблагодарил ЦИК за регистрацию
Андрей Дмитриев зарегистрирован кандидатом. Он призвал к солидарности и новым выборам
Анну Канопацкую зарегистрировали кандидатом в президенты
Валерию Цепкало отказали в регистрации: не хватило подписей, есть вопросы по декларации жены
В Беларуси врачи провели уникальную операцию: у пациента удалили опухоль, которая находилась внутри спинного мозга
МИД о возможных санкциях ЕС: «Беларусь, наверное, пока еще не страна идеальной демократии»
Представитель МАРТ: в Беларуси ограничивается продажа никотиносодержащих смесей
Виктор Бабарико не зарегистрирован кандидатом в президенты. Ермошина на заседании ЦИК зачитала бумаги от силовиков
«Берем вину на себя». ЦИК вернет Валерию Цепкало 2975 подписей
В Буда-Кошелево женщину, скрутившую голову кошке, оштрафовали на 675 рублей
Глава ВОЗ раскритиковал отношение многих стран к борьбе с коронавирусом
Уже в третий раз. Чартеры в Тунис откладываются как минимум до 22 июля
ЦИК объявит, кого зарегистрирует кандидатами в президенты Беларуси
"От имени белорусского народа и себя лично..." Лукашенко поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
«Громко слушали музыку». Ночью в Гомеле убили двоих мужчин
В Китае тестируют первое такси без водителя
Parimatch запускает турнир с призовым фондом 13 500 рублей