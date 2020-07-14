Водитель уснул за рулем: машина такси врезалась в припаркованный автомобиль Фольксваген и перевернулась. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

К счастью, в ДТП пострадавших нет [фото]

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В телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, 14 июля в05.15 утра машина такси врезалась в припаркованный автомобиль "Фольксваген" и перевернулась. Водитель уснул за рулем.

«Водитель такси ехал по улице Слободская в сторону улицы Космонавтов. Рядом с домом 167, который находится по улице Слободская, 30-летний водитель уснул за рулем. Такси врезалось в припаркованный "Фольксваген". От столкновения автомобиль проехал вперед и повредил" Ситроен", а машина такси перевернулась», - рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД г. Минска Любовь Трепашко.

В ДТП пострадавших нет.

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