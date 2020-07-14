В поездах уже можно сидеть рядом: БЖД отменила «шахматную» рассадку

Больше двух месяцев соседние места не продавались из-за COVID-19

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Купить билеты на поезд в Беларуси уже можно на соседних местах. Противокоронавирусная схема рассадки больше не предлагается при выборе мест в кассах Белорусской железной дороги и на сайте перевозчика.

- Все места доступны для продажи, ограничения уже сняты, - подтвердили в справочной службе БЖД.

Это значит, что сейчас снова можно купить четыре места в одном купе или соседние места в общем вагоне и электричке. Напомним, «шахматная» схема рассадки была введена в апреле из-за распространения коронавируса в Беларуси. Такую схему продлевали, последний раз - до конца июня. В одном купе могли ехать не больше двух пассажиров, в плацкарте - максимум трое в одном отсеке, а в общих вагонах и электричках нельзя было купить места рядом.

Кстати, поезда в Россию из Беларуси по-прежнему не ходят - из-за закрытой границы РФ. Когда возобновится железнодорожное сообщение, пока неизвестно.

Читайте, как ходили поезда в мае: «Хорошо, если 50 человек на весь состав».

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