2020-07-14T15:02:06+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 14 июля: доллар и евро на торгах подорожали

А российский рубль снизился
ИННА КОРСАК
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Актуальные курсы валют на 14 июляАктуальные курсы валют на 14 июляФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 14 июля.

Доллар подрос на 0,0009 и теперь стоит 2,4194 белорусского рубля.

Евро вырос на 0,0059 и теперь стоит 2,7431 белорусского рубля.

Российский рубль снизился на 0,0159 и теперь стоит 3,4012 белорусского рубля.

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А на потребительские нужды - меньше на 27,4%. Хотя вообще спрос на кредиты при этом вырос. (подробности)

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