Курсы валют в Беларуси на 14 июля: доллар и евро на торгах подорожали

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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 14 июля.

Доллар подрос на 0,0009 и теперь стоит 2,4194 белорусского рубля.

Евро вырос на 0,0059 и теперь стоит 2,7431 белорусского рубля.

Российский рубль снизился на 0,0159 и теперь стоит 3,4012 белорусского рубля.

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