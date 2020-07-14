Под Брестом из воды достали авто с телом 24-летнего мужчины

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В Брестском районе произошла трагедия на воде: со дна достали авто с телом молодого человека. По предварительной версии, 12 июля 24-летний парень из Бреста уехал за город на рыбалку со своим знакомым.

- Мужчины ловили рыбу, затем один из них отправился домой, а второй остался на берегу, чтобы продолжить рыбалку, где стояло и его авто, - рассказывают в Следственном комитете Беларуси. - Назавтра утром, когда парень перестал выходить на связь, знакомые заявили в милицию о его исчезновении.

Молодого человека стали искать и нашли его тело в машине, которую достали со дна водоема. Как там оказался автомобиль - пока неизвестно. Видимых признаков насильственной смерти на теле умершего специалисты не заметили.

Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в СК.