Андрей Дмитриев: Готов в случае моей победы назначить новые выборы

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Андрей Дмитриев был зарегистрирован кандидатом в президенты Республики Беларусь. Политик родился 12 мая 1979 года в Минске. В 2015-м окончил ЕГУ, он бакалавр политических наук. Сейчас является сопредседателем Общественного объединения «Говори правду». Участвовал в кампаниях в 2010 году - руководил избирательным штабом Владимира Некляева, и в 2015-м - руководил кампанией кандидата Татьяны Короткевич.

Андрей Дмитриев был зарегистрирован единогласно.

Как только Андрей Дмитриев получил удостоверение кандидата в президенты, он выступил перед членами ЦИК с четырехминутной речью. Обратился и лично к Лидии Ермошиной, и к власти в общем.

- Я иду на выборы, потому что уверен, что Беларуси нужен новый президент. И готов в случае моей победы назначить новые выборы. Сегодня ни у кого из кандидатов нет большинства голосов избирателей. Но абсолютное большинство белорусов хочет выбрать нового президента. Это больше не кампания за кандидата Дмитриева, хотя я остаюсь верен тем принципам, о которых говорил в ходе сбора подписей: говорить правду, ценить людей и менять власть. Теперь это кампания солидарности за всех тех, кто считает, что Беларуси нужен новый президент, и против всего, что унижает сегодня белорусов и не дает сделать им свой выбор. Я считаю, что имеют полное право быть кандидатами и Виктор Бабарико, и Валерий Цепкало, и Сергей Тихановский. В 2015 году на моем месте была Татьяна Короткевич, и она тогда сказала: «Лукашенко устал, ему пора уходить». Лукашенко остался, и мы потеряли пять лет. Вместо развития и реформ получили стагнацию с вечной показухой, поиском врагов среди своих граждан, хамство и безответственную политику во время коронавируса. Во многих городах единственной возможностью прокормить семью стала необходимость уехать за границу. Обещания выполняются как "по пятьсот". Для своих- в долларах, для народа - в рублях.

Поэтому так важны нам эти выборы. Если Лукашенко есть куда пойти на отдых, то стране, нам некуда уходить. Нас пугают девяностыми, но сегодня белорусы массово уезжают из страны не из-за прошлого, а из-за страха перед будущим. Еще пять лет, как сейчас, обернутся катастрофой и поломанными судьбами людей. У нас пытаются выбить почву из-под ног - у всех тех, кто хочет перемен. Нас не желают замечать и замечать наш выбор. Эта кампания стала уже словно противостоянием, а не выборами. По количеству арестов, задержаний - сегодня более 700, давление на оппонентов, членов их команд, блогеров, политики сидят в тюрьмах. Закрылось комиссий по подсчету голосов, ограничение мест агитации. Многие смотрят на это и уже готовы махнуть рукой, не пойти голосовать. Но сегодня этого от нас и добивается власть. Нашей растерянности и озлобленности. Я считаю, мы не должны сдаваться. Мы должны идти вперед. Призываю всех сегодня сделать шаг на встречу миру, согласию и достатку в Беларуси. Я говорю не про сложные шаги. Давайте начнем с простого. Я призываю членов ЦИК обеспечить возможность наблюдать всем желающим, всем, кто захочет идти в наблюдатели. Обеспечить открытый подсчет каждого бюллетеня. Я обращаюсь к власти: отпустите политзаключенных и верните их семьям. Я призываю вас, Лидия Михайловна, забрать заявление на Сергея Тихановского. Его сейчас опять поместили в карцер. Я считаю, это не расследование, это пытка какая-то. Всем, кто считает, что Беларуси нужен новый президент, я прошу проявить солидарность. Найдите разные способы.

В зале после выступления прозвучали аплодисменты.

- Ради бога, не надо оваций, - отреагировала Лидия Ермошина.

Как потом выяснилось, это были аплодисменты Дмитриеву от Светланы Тихановской.