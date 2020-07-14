Местный житель в Барановичском районе на пастбище пас скот и обнаружил артиллерийский снаряд
В УВД Брестского облисполкома сообщили, что в Барановичском районе местный житель пошел на пастбище пасти скот и обнаружил артиллерийский снаряд.
«Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен недалеко от деревни Скробово. На место обнаружения находки оперативно выехали сотрудники саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 и районного отдела. Территорию перекрыли», - рассказали в УВД Брестского облисполкома.
Опасную находку оперативно уничтожили специалисты.
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