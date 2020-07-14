2020-07-14T15:44:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Местный житель в Барановичском районе на пастбище пас скот и обнаружил артиллерийский снаряд

Опасная находка была оперативно уничтожена специалистами
ИННА КОРСАК
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Местный житель в Барановичском районе пошел на пастбище пасти скот и обнаружил артиллерийский снаряд. Фото: УВД Брестского облисполкомаМестный житель в Барановичском районе пошел на пастбище пасти скот и обнаружил артиллерийский снаряд. Фото: УВД Брестского облисполкома
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В УВД Брестского облисполкома сообщили, что в Барановичском районе местный житель пошел на пастбище пасти скот и обнаружил артиллерийский снаряд.

«Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен недалеко от деревни Скробово. На место обнаружения находки оперативно выехали сотрудники саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 и районного отдела. Территорию перекрыли», - рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Опасную находку оперативно уничтожили специалисты.

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