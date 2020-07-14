2020-07-14T16:43:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ДТП в Столинском районе: водитель "Форд Транзит" врезался в мотоцикл, за рулем которого находился 14-летний подросток

Он и его 15-летний пассажир госпитализированы с травмами в больницу
ИННА КОРСАК
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ДТП в Столинском районе: водитель Форд Транзит врезался в мотоцикл, за рулем которого находился 14-летний пареньДТП в Столинском районе: водитель Форд Транзит врезался в мотоцикл, за рулем которого находился 14-летний пареньФото: Павел МАРТИНЧИК
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В Столинском районе водитель "Форд Транзит" врезался в мотоцикл, за рулем которого находился 14-летний подросток. Об этом сообщила БелТА со ссылкой на ГАИ УВД Брестского облисполкома.

«ДТП произошло 13 июля, в понедельник. За рулем автомобиля "Форд Транзит" находилась 23-летняя девушка. Она совершала разворот и в этот момент столкнулась с мотоциклом, который ехал без номеров», - рассказали в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

За рулем мотоцикла находился 14-летний парень, а на пассажирском сиденье - его 15-летний знакомый. Сотрудники установили, что у водителя не было прав.

Двое подростков с травмами госпитализированы в больницу.

Как оказалось, на мотоцикле парни ехали без специальных мотошлемов. Проводится дальнейшая проверка.

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К счастью, в ДТП пострадавших нет. (подробности)

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