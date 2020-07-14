ДТП в Столинском районе: водитель "Форд Транзит" врезался в мотоцикл, за рулем которого находился 14-летний подросток

ДТП в Столинском районе: водитель Форд Транзит врезался в мотоцикл, за рулем которого находился 14-летний парень Фото: Павел МАРТИНЧИК

Он и его 15-летний пассажир госпитализированы с травмами в больницу

Изменить размер текста: A A

В Столинском районе водитель "Форд Транзит" врезался в мотоцикл, за рулем которого находился 14-летний подросток. Об этом сообщила БелТА со ссылкой на ГАИ УВД Брестского облисполкома.

«ДТП произошло 13 июля, в понедельник. За рулем автомобиля "Форд Транзит" находилась 23-летняя девушка. Она совершала разворот и в этот момент столкнулась с мотоциклом, который ехал без номеров», - рассказали в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

За рулем мотоцикла находился 14-летний парень, а на пассажирском сиденье - его 15-летний знакомый. Сотрудники установили, что у водителя не было прав.

Двое подростков с травмами госпитализированы в больницу.

Как оказалось, на мотоцикле парни ехали без специальных мотошлемов. Проводится дальнейшая проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Водитель уснул за рулем: машина такси врезалась в припаркованный автомобиль "Фольксваген" и перевернулась.

К счастью, в ДТП пострадавших нет. (подробности)