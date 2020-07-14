ДТП в Столинском районе: водитель "Форд Транзит" врезался в мотоцикл, за рулем которого находился 14-летний подросток
В Столинском районе водитель "Форд Транзит" врезался в мотоцикл, за рулем которого находился 14-летний подросток. Об этом сообщила БелТА со ссылкой на ГАИ УВД Брестского облисполкома.
«ДТП произошло 13 июля, в понедельник. За рулем автомобиля "Форд Транзит" находилась 23-летняя девушка. Она совершала разворот и в этот момент столкнулась с мотоциклом, который ехал без номеров», - рассказали в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
За рулем мотоцикла находился 14-летний парень, а на пассажирском сиденье - его 15-летний знакомый. Сотрудники установили, что у водителя не было прав.
Двое подростков с травмами госпитализированы в больницу.
Как оказалось, на мотоцикле парни ехали без специальных мотошлемов. Проводится дальнейшая проверка.
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К счастью, в ДТП пострадавших нет. (подробности)
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